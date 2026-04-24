Под Воронежем вынесли приговор пьяному водителю за ДТП с двумя погибшими

Мужчина проведет 8,5 лет в колонии-поселении.

В Бутурлиновском районе к 8,5 годам колонии-поселения приговорили 38-летнего водителя, который погубил двоих пассажиров в пьяной аварии. Мужчина также лишен прав на 2,5 года. Об этом 24 апреля сообщили в региональном ГУ МВД.

Трагедия случилась осенью 2024 года на трассе между Павловском и Бутурлиновкой. Пьяный водитель на «Фольксвагене» разогнался слишком сильно, не справился с управлением и вылетел в кювет — машина несколько раз перевернулась.

В ДТП погибли два человека: 34-летняя женщина скончалась сразу, а 39-летний мужчина позже умер в реанимации. Еще один пассажир и сам виновник аварии выжили, но попали в больницу с серьезными травмами.

Напомним, «КП-Воронеж» теперь есть в «МАХ». Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.