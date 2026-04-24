Бастрыкин контролирует дело об оползнях в деревне Нижегородской области

Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жителей деревни Караулово в Нижегородской области. Об этом сообщили в Информационном центре СК России. Поводом для реакции федерального ведомства стали сообщения в СМИ о новой серии обрушений грунта, которые продолжаются в населенном пункте последние шесть лет.
Следственными органами регионального СК уже возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Установлено, что с 2021 года из-за отсутствия противооползневых мер в овраг рухнули несколько домов, включая жилые. В настоящее время ситуация обострилась: очередные подвижки почвы привели к прорыву водопровода, в результате чего без водоснабжения остались не менее 50 частных домовладений.
Местные жители связывают природное бедствие с критическим износом коммунальных сетей, построенных еще в 1963 году. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить не только о ходе следствия, но и о конкретных мерах, принимаемых для защиты и восстановления прав пострадавших граждан.
