Приморский пенсионер выстрелил в соседа из самодельного оружия из-за клумбы

В Партизанском муниципальном округе Приморского края суд арестовал 74-летнего местного жителя, обвиняемого в попытке убийства соседа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Днем 23 апреля в селе Авангард пенсионер вступил в спор с 40-летним мужчиной из-за поврежденных на клумбе цветов. Словесная перепалка закончилась тем, что обвиняемый достал самодельное огнестрельное оружие и выстрелил оппоненту в грудь.
Будучи уверенным, что совершил убийство, пожилой мужчина скрылся с места происшествия. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь.
Суд заключил фигуранта под стражу сроком на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», ход расследования находится на контроле прокуратуры города Партизанска.