Приморский пенсионер выстрелил в соседа из самодельного оружия из-за клумбы

Днем 23 апреля в селе Авангард пенсионер вступил в спор с 40-летним мужчиной из-за поврежденных на клумбе цветов. Словесная перепалка закончилась тем, что обвиняемый достал самодельное огнестрельное оружие и выстрелил оппоненту в грудь.