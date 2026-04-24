Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приморский пенсионер выстрелил в соседа из самодельного оружия из-за клумбы

Конфликт между соседями в приморском селе Авангард закончился покушением на убийство. 74-летний мужчина выстрелил из самодельного оружия в грудь 40-летнему соседу, посчитав его виновным в повреждении клумбы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Партизанском муниципальном округе Приморского края суд арестовал 74-летнего местного жителя, обвиняемого в попытке убийства соседа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Днем 23 апреля в селе Авангард пенсионер вступил в спор с 40-летним мужчиной из-за поврежденных на клумбе цветов. Словесная перепалка закончилась тем, что обвиняемый достал самодельное огнестрельное оружие и выстрелил оппоненту в грудь.

Будучи уверенным, что совершил убийство, пожилой мужчина скрылся с места происшествия. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь.

Суд заключил фигуранта под стражу сроком на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», ход расследования находится на контроле прокуратуры города Партизанска.