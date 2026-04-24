Туристов накрыло лавиной. Что известно о новом ЧП в горах Бурятии

Четверых туристов, по предварительным данным, накрыло лавиной в горах Бурятии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Обстоятельства ЧП
- Информация и сходе лавины в районе Мунку-Сардык поступила около 12:30 (07:30 мск).
- Инцидент произошел в районе пика Конституции и перевала 26-го съезда КПСС, в верховье реки Белый Иркут.
- По данным СК, группа не зарегистрирована в МЧС, всего в нее входит семь человек.
- Трое туристов находились в стороне от схода, они получили травмы, но смогли по рации сообщить о происшествии.
- Остальные члены группы, предположительно, остаются под снежной массой.
Поиски
- Спасатели — 15 человек и 2 единицы техники — выдвинулись на место происшествия.
- Более 23 человек — спасатели и добровольцы — привлечены к поиску туристов.
- К месту происшествия выдвинулись 12 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России, которые находились в районе озера Эхой на учебно-тренировочных сборах.
- Расстояние до места схода составило около 10 км.
- Совместно со спасателями БПСО в поиске задействованы шесть добровольцев.
- Для усиления группировки к месту работ направлены подразделения Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе пяти человек.
- Ориентировочное время в пути для дополнительных групп составляет около 6 часов, расстояние — 125 км.
Расследование
- Рядом с местом происшествия находятся следователи СК, которые проводят следственные действия по делу о гибели красноярских туристов при спуске с пика Мунку-Сардык.
- При подтверждении сведений о пострадавших в результате схода лавины они организуют на месте комплекс проверочных мероприятий.
Предыдущее происшествие
- На этой неделе при спуске с Мунку-Сардык погибли трое туристов из Красноярска.
О месте ЧП
- Мунку-Сардык (3 491 м) — высочайшая точка Восточного Саяна, расположенная на западе Бурятии, на российско-монгольской границе.
- Название горы переводится с бурятского языка как «вечный голец» — вершина покрыта снегом.
- Локация популярна у начинающих и опытных альпинистов, ежегодно в начале мая там проходит горный фестиваль, приезжают несколько тысяч человек.
- Местность можно посещать круглогодично, с января по май там открыто до 14 маршрутов для подготовленных туристов, альпинистов и для тех, кто впервые решил себя испытать.
- Туристический пик приходится на апрель — май.