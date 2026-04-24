Туристов накрыло лавиной. Что известно о новом ЧП в горах Бурятии

По данным СК, группа не зарегистрирована в МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Четверых туристов, по предварительным данным, накрыло лавиной в горах Бурятии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Информация и сходе лавины в районе Мунку-Сардык поступила около 12:30 (07:30 мск).
  • Инцидент произошел в районе пика Конституции и перевала 26-го съезда КПСС, в верховье реки Белый Иркут.
  • По данным СК, группа не зарегистрирована в МЧС, всего в нее входит семь человек.
  • Трое туристов находились в стороне от схода, они получили травмы, но смогли по рации сообщить о происшествии.
  • Остальные члены группы, предположительно, остаются под снежной массой.

Поиски

  • Спасатели — 15 человек и 2 единицы техники — выдвинулись на место происшествия.
  • Более 23 человек — спасатели и добровольцы — привлечены к поиску туристов.
  • К месту происшествия выдвинулись 12 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России, которые находились в районе озера Эхой на учебно-тренировочных сборах.
  • Расстояние до места схода составило около 10 км.
  • Совместно со спасателями БПСО в поиске задействованы шесть добровольцев.
  • Для усиления группировки к месту работ направлены подразделения Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе пяти человек.
  • Ориентировочное время в пути для дополнительных групп составляет около 6 часов, расстояние — 125 км.

Расследование

  • Рядом с местом происшествия находятся следователи СК, которые проводят следственные действия по делу о гибели красноярских туристов при спуске с пика Мунку-Сардык.
  • При подтверждении сведений о пострадавших в результате схода лавины они организуют на месте комплекс проверочных мероприятий.

Предыдущее происшествие

  • На этой неделе при спуске с Мунку-Сардык погибли трое туристов из Красноярска.

О месте ЧП

  • Мунку-Сардык (3 491 м) — высочайшая точка Восточного Саяна, расположенная на западе Бурятии, на российско-монгольской границе.
  • Название горы переводится с бурятского языка как «вечный голец» — вершина покрыта снегом.
  • Локация популярна у начинающих и опытных альпинистов, ежегодно в начале мая там проходит горный фестиваль, приезжают несколько тысяч человек.
  • Местность можно посещать круглогодично, с января по май там открыто до 14 маршрутов для подготовленных туристов, альпинистов и для тех, кто впервые решил себя испытать.
  • Туристический пик приходится на апрель — май.