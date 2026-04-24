Воронежец пытался отправить почтой более килограмма запрещенных веществ в Казахстан

Воронежца признали виновным сразу по двум статьям: за незаконную пересылку сильнодействующих веществ ради наживы и за попытку контрабанды через границу (в Казахстан). Советский районный суд назначил ему три года и месяц в колонии общего режима. Об этом 24 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.
По данным следствия, в августе 2023 года мужчина подготовил к продаже крупную партию спецпрепаратов весом более килограмма. Это не были наркотики в привычном понимании, но в их состав входили два компонента, которые закон относит к «сильнодействующим» — их оборот строго контролируется государством. Чтобы передать товар клиенту в Алматы, мужчина пришел в обычную транспортную компанию и оформил доставку, надеясь, что посылка не привлечет внимания. Однако план провалился еще на складе перевозчика. Посылку вскрыли оперативники, а опасное содержимое изъяли.
Суд учел, что вещества были расфасованы заводским способом и явно предназначались для перепродажи. Пока приговор не вступил в силу, у осужденного остается право его обжаловать.
