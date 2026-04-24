В Соликамске бывший директор по продажам осужден за растрату 29 млн рублей

Деньги за отгруженный товар не поступали на счета предприятия.

Экс-директору по продажам ООО «Термоформ» в Соликамске вынесли приговор за растрату более 29 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Выяснилось, что с 2013 по 2018 год подсудимый, занимая должность директора по продажам компании, оформлял поставки специализированной продукции через аффилированную организацию, что привело к хищению средств.

Более 29 млн рублей, полученных за отгруженный товар, не были зачислены на счета предприятия. Обвиняемый использовал их для целей, не связанных с деятельностью компании.

Суд приговорил бывшего руководителя к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскали сумму причиненного ущерба.