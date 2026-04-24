Тушили всем районом: в МЧС рассказали подробности пожара в ДК под Волгоградом

Напомним, как ранее сообщала редакция, сообщение о возгорании в сельском ДК поступило на пульт дежурного диспетчера 30 пожарно-спасательной части в 21:11 23 апреля. Когда первые подразделения прибыли на место, огонь уже охватил всё сооружение. Практически сразу же произошло обрушение кровли. Во многом благодаря позднему времени суток обошлось без пострадавших. Причину возгорания устанавливает пожарная лаборатория.