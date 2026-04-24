Студенты украли 52 пачки сыра и масла в магазине Волгограда

В Волгограде двое молодых людей, студенты 16 и 17 лет, попались на краже продуктов из местного супермаркета. История началась с того, что сотрудник службы безопасности, просматривая записи с камер, заметил двух парней, которые явно что-то прятали в сумку, а затем покинули магазин, не оплатив покупки, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
Как выяснилось, добычей подростков стали 20 упаковок сыра и 32 пачки сливочного масла. Все это добро, общая стоимость которого составила около 9 тысяч рублей, злоумышленники аккуратно сложили в сумку и вынесли мимо кассы.
Правоохранители быстро установили личности подозреваемых и задержали их. Студенты не стали отпираться и во всем признались. Они рассказали, что украденные сыр и масло продали неизвестному человеку, а вырученные деньги потратили на свои нужды.
Теперь их поступок будет оценивать закон. По факту кражи продуктов волгоградские следователи возбудили уголовное дело.