Семье погибшего 39-летнего добровольца под Воронежем передали орден Мужества

Олега Геннадьевича Кузнецова из Лискинского района наградили посмертно.

Источник: Комсомольская правда

Матери и дочери погибшего 18 ноября 2023 года участника спецоперации из Лисок вручили орден Мужества. Олега Геннадьевича Кузнецова наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 39 лет. Об этом стало известно по итогам торжественной церемонии в районной администрации, где государственные награды передали семьям пятерых павших земляков.

Олег родился 13 ноября 1984 года, окончил лискинскую среднюю школу № 10, после чего продолжил обучение в железнодорожном техникуме и институте. В мирной жизни он был заботливым сыном и отцом, строил профессиональные планы, но в 2023 году принял решение добровольно встать на защиту Родины. После подписания контракта, при выполнении боевого задания, Олег погиб.

Государственную награду передал маме героя Елене Максимовне и дочери Анастасии. На церемонии присутствовали педагоги родной школы бойца, которые отметили, что подвиг Олега Кузнецова — это пример высочайшего мужества, совершенный ради мирного неба над головой. Память защитника Отечества почтили минутой молчания.