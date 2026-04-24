Волгоградец оказался за бортом судна в акватории Волги

Маломерное судно, которым управлял волгоградец, потерпело бедствие в реке Волге на севере областного центра в районе улицы Михайлова.
Причиной стали экстремальные погодные условия — ветер поднялся до 15 метров в секунду, разгулялись волны, лодку захлестнуло водой и перевернуло, сообщают в Службе спасения Волгоградской области.
О случившемся сообщил спасателям очевидец — происшествие случилось на его глазах. Специалисты немедленно выдвинулись на помощь. Пострадавшего извлекли из воды и доставили на берег, а судно отбуксировали в безопасное место.
В региональной аварийно-спасательной службе напоминают о безопасном поведении на воде и называют телефоны экстренных служб на случай несчастного случая на воде: 112 или 8 (8442) 33−60−60.
