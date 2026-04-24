Жителю Прикамья, убившему отца и бабушку сожительницы, вынесли приговор

Приговор жителю Прикамья, которого обвинили в жестоком убийстве отца и бабушки бывшей сожительницы, огласили, рассказали в краевом суде сайту perm.aif.ru.
Речь о двойном убийстве, которое произошло в феврале 2025 года в посёлке Северный Коммунар. Рустам Алтыев пришёл домой к отцу и бабушке своей бывшей сожительницы. Сначала он напал на мужчину, нанеся ему около 17 ударов ножом, ножницами и молотком. Потом убил и пенсионерку. Тела Алтыев спрятал в сундук. После чего попытался скрыться, но уже на следующий день его задержали в Перми.
Рассмотрение дело началось в декабре прошлого года в Пермском краевом суде. Заседания несколько раз переносили из-за болезни подсудимого. Но 24 апреля 2026 года Рустаму Алтыеву всё же огласили приговор.
Жителя Прикамья признали виновным в убийстве двух или более лиц и назначили ему наказание в виде заключения под стражу на срок 22 года. Из них первые 5 лет Рустам Алтыев проведёт в тюрьме.