Жителю Прикамья, убившему отца и бабушку сожительницы, вынесли приговор

Речь о двойном убийстве, которое произошло в феврале 2025 года в посёлке Северный Коммунар. Рустам Алтыев пришёл домой к отцу и бабушке своей бывшей сожительницы. Сначала он напал на мужчину, нанеся ему около 17 ударов ножом, ножницами и молотком. Потом убил и пенсионерку. Тела Алтыев спрятал в сундук. После чего попытался скрыться, но уже на следующий день его задержали в Перми.