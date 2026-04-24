КНБ задержал чиновника в Актобе после передачи муляжных миллионов

Также на скамье подсудимых оказалась его знакомая, которую обвинили в посредничестве в преступлении.
Как следует из материалов дело, началось все с проверки прокуратуры. После чего в УГАСК были направлены списки с предприятиями, в которых выявили нарушения, в том числе и связанные с отсутствием производственной базы.
В прокуратуру для беседы о лицензии пригласили директора строительной компании. Он обратился за консультацией к своей знакомой и хотел узнать, могут ли госорганы инициировать проверку его фирмы.
Женщина знала, что отвечает за это УГАСК. Она была знакома с замруководителя ведомства Асланом Байдаулетовым и спросила у чиновника, будет ли госорган проверять компанию, есть ли она в «прокурорском списке».
Байдаулетов знал, что в его управлении нет материалов проверки этой компании и в списке прокуроров ее тоже нет.
Но чиновник решил заработать и придумал план: он заявил женщине, что эта компания включена в список для проверки, итогом которой станет крупный штраф и приостановление лицензии. Но тут же отметил, что сможет помочь прекратить проверку, чтобы директора не привлекли к административной ответственности. Его условие — вознаграждение в 5 млн тенге.
Женщина все передала директору компании, обрисовала негативные последствия и решила стать посредницей при передаче денег, при этом она назвала сумму вознаграждения уже в 6 млн тенге, планировала по договоренности 5 миллионов передать чиновнику, а один миллион оставить себе.
Директор компании сначала согласился, попросил время на сбор налички, но потом передумал и сообщил в ДКНБ.
Сотрудники комитета возбудили уголовное дело, вручили заявителю наличкой обработанные специальным средством 6 млн тенге (из них 5 млн были муляжом) и отправили его на встречу с посредницей.
В тот же день меченые купюры он вручил лично посреднице. Женщину тут же задержали за посредничество, но, чтобы облегчить свою участь, она согласилась сотрудничать со спецслужбой по поимке чиновника из УГАСК и под контролем ДКНБ передала муляжные миллионы Аслану Байдаулетову, после чего его задержали.
Аслан Байдаулетов и посредница во всем сознались и заключили с прокуратурой процессуальное соглашение о признании вины. На днях судья утвердил это соглашение и приговорил Аслана Байдаулетова за покушение на мошенничество к штрафу в 37 млн 500 тыс. тенге (размер 7,5-кратной суммы похищенного имущества), а женщину за посредничество — к штрафу в 50 млн тенге. Также обоим суд пожизненно запретил работать на госслужбе. Байдаулетова освободили из-под стражи после оглашения приговора, до этого он несколько месяцев провел в СИЗО.
Осужденных предупредили, что штраф они должны выплатить в установленный срок, если не успеют, то неуплаченную часть заменят на лишение свободы.