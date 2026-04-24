КНБ задержал чиновника в Актобе после передачи муляжных миллионов

Аслан Байдаулетов и посредница во всем сознались и заключили с прокуратурой процессуальное соглашение о признании вины. На днях судья утвердил это соглашение и приговорил Аслана Байдаулетова за покушение на мошенничество к штрафу в 37 млн 500 тыс. тенге (размер 7,5-кратной суммы похищенного имущества), а женщину за посредничество — к штрафу в 50 млн тенге. Также обоим суд пожизненно запретил работать на госслужбе. Байдаулетова освободили из-под стражи после оглашения приговора, до этого он несколько месяцев провел в СИЗО.