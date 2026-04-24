Под Воронежем арестовали 38-летнего мужчину за нападение ради двух тысяч рублей

Новоусманский районный суд отправил подозреваемого в СИЗО почти на два месяца — до 19 июня. Следствие обвиняет его в разбое с применением оружия. За подобное нападение предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 24 апреля.
Само нападение произошло в конце марта в поселке совхоза «Масловский». Вечером на улице Молодежной злоумышленник с ножом в руках преградил дорогу супругам и потребовал деньги. Глава семьи не растерялся и смог оттолкнуть налетчика, после чего пара добежала до своего дома и заперлась. Однако нападавший оказался настойчивым и через некоторое время он пришел прямо к их порогу, громко стучал в дверь и продолжал требовать те же две тысячи рублей.
Подозреваемого задержали 22 апреля. Решение заключить его под стражу суд принял из-за высокой опасности преступления и личности самого задержанного: у него нет регистрации в России, он нигде официально не работает и не имеет легального дохода. Полиция считает, что, оставаясь на свободе, мужчина мог бы скрыться от следствия. Пока постановление об аресте в силу не вступило и может быть обжаловано.