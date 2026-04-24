В Свердловской области 20 школьников отравились в школьной столовой

Прокуратура города Полевского инициировала проверку в связи с информацией об ухудшении состояния здоровья учеников школы № 8. Начиная с вечера 23 апреля, родители более 20 учащихся начальных классов сообщили о симптомах недомогания, включая рвоту. Точное число заболевших в настоящее время устанавливается.
В рамках надзорных мероприятий прокуроры совместно со специалистами Роспотребнадзора проводят проверку в столовой образовательного учреждения. Изучается документация по организации питания и закупкам продуктов.
В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области сообщили о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Следователи работают в школе и опрашивают свидетелей, а также назначают необходимые экспертные исследования.