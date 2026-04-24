Троим детям погибшего 40-летнего участника СВО под Воронежем передали орден Мужества

Сергей Небольсин погиб 20 февраля 2024, а его супруга умерла позже из-за тяжелой болезни.

Источник: Комсомольская правда

Бабушке троих детей погибшего 20 февраля 2024 года участника спецоперации из Лискинского района вручили орден Мужества. Сергея Игоревича Небольсина наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 40 лет. Об этом сообщили в районной администрации 24 апреля.

Сергей родился 15 апреля 1983 года. Его семья с самого начала спецоперации была неразрывно связана с фронтом: супруга Анна Андреевна была волонтером и лично доставляла гуманитарную помощь на передовую. В 2024 году Сергей принял решение подписать контракт и отправился в зону СВО вместе с тестем. В том же году боец погиб при выполнении боевого задания. Позже после тяжелой болезни ушла из жизни и его супруга.

Государственную награду передали бабушке Ларисе Васильевне Евлоевой и детям героя — сыну Дмитрию, дочерям Ульяне и Василисе.

Сейчас воспитанием троих детей занимается Лариса Васильевна. На церемонии отметили, что семья Небольсиных — это пример истинного патриотизма, где и муж, и жена до конца служили Отечеству. Память защитника почтили минутой молчания.