Троим детям погибшего 40-летнего участника СВО под Воронежем передали орден Мужества

Бабушке троих детей погибшего 20 февраля 2024 года участника спецоперации из Лискинского района вручили орден Мужества. Сергея Игоревича Небольсина наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 40 лет. Об этом сообщили в районной администрации 24 апреля.
Сергей родился 15 апреля 1983 года. Его семья с самого начала спецоперации была неразрывно связана с фронтом: супруга Анна Андреевна была волонтером и лично доставляла гуманитарную помощь на передовую. В 2024 году Сергей принял решение подписать контракт и отправился в зону СВО вместе с тестем. В том же году боец погиб при выполнении боевого задания. Позже после тяжелой болезни ушла из жизни и его супруга.
Государственную награду передали бабушке Ларисе Васильевне Евлоевой и детям героя — сыну Дмитрию, дочерям Ульяне и Василисе.
Сейчас воспитанием троих детей занимается Лариса Васильевна. На церемонии отметили, что семья Небольсиных — это пример истинного патриотизма, где и муж, и жена до конца служили Отечеству. Память защитника почтили минутой молчания.