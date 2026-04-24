Вскрылись подробности о фирме, туристы которой погибли

Трагедия на пике Мунку‑Сардык, где погибли трое туристов заставляет задаваться вопросом: а кто вообще организовывал этот поход? Корреспондент krsk.aif.ru изучила деятельность фирмы и поговорила с профессионалом из мира альпинизма, чтобы понять, почему спуск с самой высокой вершины Восточных Саян привёл к смерти. Все данные получены из открытых официальных реестров и финансовых сервисов. Детали оказались неожиданными.
Фирма-невидимка с большим стажем и минусом в бухгалтерии.
С документами у «Эндевор Тур», которая организовала тур, всё не так просто. Как следует из выписки ФНС, это молодая компания: она зарегистрирована 28 сентября 2022 года, адрес — улица Сибирская, 92 в Красноярске. Однако на сайте компании есть заявление о 18‑летнем опыте организации походов.
Владеет и управляет бизнесом, по данным сервиса «За честный бизнес», один человек — Валерия Кулыгина. Уставный капитал — минимальные 10 тыс. рублей. А в штате значится всего один сотрудник. Постороннему наблюдателю такая конструкция напоминает скорее микропредприятие, чем серьёзного игрока на рынке экстремального туризма.
Но самое любопытное открылось в бухгалтерской отчётности на сервисе «За честный бизнес». За 2025 год компания провела через счета 3,4 млн рублей. Расходы при этом составили 6 млн — почти вдвое больше доходов. Год завершился с чистым убытком в 2,7 млн рублей. Для сравнения: в 2023‑м выручка составляла 1,42 млн рублей, и год тогда завершили с прибылью в 278 тысяч рублей. К весне 2026‑го туроператор сидел в ощутимой финансовой яме.
Горы как бизнес.
Несмотря на возможную миллионную дыру в балансе, «Эндевор Тур» оставался в правовом поле. Компания включена в Единый федеральный реестр туроператоров России под номером РТО026236 в июне 2024 года и имела право работать только на внутреннем рынке. Ответственность перед клиентами застрахована в АО «Боровицкое страховое общество».
Специализация — горные походы, например, в Ергаки в Красноярском крае, на вершины Борус, Тепсей, к «диким» Столбам. А визитная карточка — восхождение на пик Мунку‑Сардык (3491 метр), высочайшую точку Восточного Саяна в Бурятии.
Цена тура для участников составляла до недавнего времени от 22 до 25 тысяч рублей. Маршрут пользовался спросом, собирал группы до полутора десятков человек. Именно один из походов и стал роковым, где погибло трое красноярцев.
Кстати, сейчас на сайте туроператора вся информация о маршрутах исчезла.
Компания описывает свои компетенции так: «Endeavour — это племя единомышленников, объединённых общими интересами, воспоминаниями и опытом. Мы живем походами и наши туры не заканчиваются днем возвращения по домам».
Компания считает себя «семьёй», однако в штате с 2022 года числится лишь один человек. Как работали остальные «члены семьи», к примеру, те же инструкторы и на каких условиях — загадка.
Гиды, а не инструкторы.
Самый острый момент — квалификация тех, кто повёл группу на Мунку‑Сардык. По данным сайта компании, услуги предоставляют семь инструкторов. Но только трое из них аттестованы и включены в Реестр инструкторов-проводников Минэкономразвития. И эта троица имеет квалификацию проводников по пешеходным маршрутам, а не по горному или альпинистскому туризму.
Обучения альпинизму, судя по открытым данным, никто из организаторов не проходил. Хотя маршрут на Мунку‑Сардык относится к альпинистским, пусть и с начальным уровнем сложности 1Б (по квалификации самый низший — 1 А, а высший 6 Б —экстремальный).
«Я их не знаю вообще».
После трагедии krsk.aif.ru расспросил президента региональной федерации альпинизма, инструктора‑методиста Николая Захарова как профессионала отрасли и человека с многолетним стажем работы в горах. Захаров признаётся: до трагедии он об «Эндевор Тур» не слышал ничего.
«Я их не знаю вообще никого. Но вот после этого случая посмотрел. Отзывы там хорошие у них», — говорит он. Хотя справедливости ради, уточним, что негативные тоже есть, например, об отмене тура.
Однако отзывы в интернете — это одно, а реальная квалификация — совсем другое. Захаров поясняет: в спортивном альпинизме всё регламентировано жёстко. Есть федеральный закон о спорте, есть утверждённые правила проведения альпинистских мероприятий, есть центральная школа инструкторов в Безенги на Северном Кавказе, где будущие инструкторы сдают реальные экзамены на рельефе. Обучение длится около месяца, не сдавший вступительный экзамен просто уезжает домой.
«У нас работают с альпинистами, с туристами мы не работаем», — подчёркивает Захаров. Федерация альпинизма и коммерческий туроператор — это две параллельные вселенные. В альпинизме один инструктор может вести не больше десяти человек, да и то при условии, что все они прошли предварительную подготовку и сдали зачёт на скалах, льду и снегу. В трагическом походе группа насчитывала 15 человек.
Как избежать трагедий.
На вопрос, что нужно менять в коммерческом туризме, Захаров отвечает без иллюзий. Запрещать такие походы, по его мнению, бессмысленно: система коммерческих гидов работает во всём мире. Но во Франции, например, гид заканчивает институт альпинизма в Шамони — пять лет обучения. А у нас всё упирается в добросовестность организаторов и подготовку самих туристов.
«Я рекомендую всем туристам проходить альпинистскую подготовку, если они идут в гору. Потому что у нас программа более приближенная. И программа эта выполняется», — говорит он.
Роковой спуск и уголовное дело.
20 апреля 2026 года во время спуска с Мунку‑Сардык в группе из 15 туристов произшло ЧП. Трое участников получили травмы, не позволившие продолжить движение. Об этом сообщили другие участники тура в записке. Помощь подоспела слишком поздно. Все трое скончались от переохлаждения.
Как предполагает Захаров, трагедия могла развиваться так. В условиях непогоды кто‑то из связки поскользнулся на льду, упал и сорвал за собой остальных. Удержать двоих на льду практически невозможно. Гид, по правилам, должен был идти сзади — страховать группу сверху. Но был ли он квалифицирован для работы на таком рельефе, а не просто на пешеходной тропе, — вопрос, на который теперь будет отвечать следствие.
Следственный комитет в Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
23 апреля 2026 суд в Бурятии отправил под стражу генерального директора Валерию Кулыгину, её неназванного заместителя и гида‑инструктора Виктора Дороженко, который непосредственно вёл группу.