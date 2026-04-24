В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП с пешеходом в Воронеже

Личность погибшей в Воронеже женщины выясняют госавтоинспекторы.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП, о котором мы писали ранее.

По данным ведомства, трагедия на Московском проспекте у остановки «Бульвар Победы» произошла около 9.40 24 апреля. По предварительным, 37-летний водитель автомобиля «Чери Тигго 7 Про Макс», у дома № 107 допустила наезд на неустановленного пешехода, женщину.

В результате аварии пешеход получила смертельные травмы. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть.

По факту ДТП организовали проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а также личность погибшей.