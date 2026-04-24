В Воронеже задержали рецидивиста, обманувшего женщину на 1,3 миллиона при продаже авто

Полиция поймала 28-летнего перекупщика авто, подозреваемого в крупном мошенничестве. Жертвой обмана стала 51-летняя жительница Тамбовской области. Мужчина, который ранее уже был судим за подобные аферы, снова стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 24 апреля.
История началась с того, что женщина решила продать свой кроссовер «Киа Спортейдж» и обратилась за помощью к посреднику. Молодой человек быстро нашел покупателя, но провернул хитрую схему: он составил фиктивный договор купли-продажи, забрал себе вырученные за автомобиль 1,3 миллиона рублей и просто перестал отвечать на звонки.
Оперативники вычислили и задержали подозреваемого в Воронеже. Сейчас следователи выясняют все детали его «работы».
Чтобы не оказаться в подобной ситуации при совершении сделок, полиция советует всегда проверять репутацию посредников, пользоваться только официальными способами оплаты и не доверять тем, кто слишком торопит вас с подписанием документов или передачей денег.