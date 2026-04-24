«Непрофессионалы». Альпинист Захаров ужаснулся трагедии на Мунку-Сардык

Почему три человека из коммерческой группы красноярского туроператора «Эндевор тур» погибли на спуске с высшей точки Восточного Саяна? Можно ли было избежать трагедии, если бы гиды действовали иначе? Президент краевой федерации альпинизма, мастер спорта и заслуженный тренер Николай Захаров много лет готовит инструкторов и сам водил людей по горным массивам. Эксперт рассказал krsk.aif.ru, какие тонкости маршрута и организации восхождения могли стать роковыми в трагическом походе на ледяную вершину.
Профессиональный разбор.
Николай Захаров внимательно следит за развитием событий в Бурятии и поддерживает связь с коллегами из МЧС. По его словам, спасатели, работавшие на месте, подтвердили факт срыва. Детали случившегося пока выясняет следствие, но уже можно сопоставить известные факты с правилами безопасности.
Группа из 15 человек под руководством двух гидов туроператора «Эндевор тур» вышла на маршрут, достигла вершины и попала в беду на спуске. Трое погибших — две женщины и мужчина — были найдены вместе.
«Если тела обнаружили рядом, скорее всего, они шли связанными одной веревкой, — говорит Захаров. — На этом склоне достаточно одному поскользнуться, чтобы сорвать остальных. При сильном рывке удержать даже одного человека трудно, а если летят двое — шансов почти нет».
Причиной срыва, по мнению эксперта, могла стать непогода.
«Мне сказали, началась метель. Когда спускаешься вниз, плохо видно, куда ставишь ногу. На подъеме ты еще видишь рельеф перед собой, а на спуске смотришь вниз, в белое месиво. Уставший человек легко ошибается, оступается — и полетел», — объяснил альпинист.
Идти сзади, страховать сверху.
В коммерческих группах ответственность за безопасность целиком лежит на гидах. И здесь возникает вопрос: где именно находились сопровождающие в момент срыва?
«По правилам горовосхождений гид или инструктор при спуске связки всегда должен идти сзади, выше клиентов, — объясняет Захаров. — Тогда он страхует сверху. Если он пойдет впереди, то при срыве тех, кто сзади, они просто собьют его, и все вместе падают. Это азы альпинизма».
Следствию предстоит установить, соблюдалось ли это правило.
Граница между инструктором и гидом.
Вокруг фигуры гида и его квалификации сейчас разгораются споры. По данным из открытого реестра, в штате «Эндевор тур» всего три сотрудника из семи заявленных на сайте гидов имеют официальное право водить группы, но только по пешеходным маршрутам. Людей же повели по альпинистскому маршруту категории 1Б.
Захаров проводит четкую границу между инструктором по альпинизму и гидом-проводником. Настоящий инструктор-методист по альпинизму получает квалификацию не через интернет.
«Обучение проходит только очно, на Кавказе, в альплагере Безенги, — рассказывает он. — Сначала ты сдаешь вступительный экзамен на рельефе. Не сдал — едешь домой. Потом 24 дня занятий с утра до вечера. Проверяют, как ты сам ходишь по стенам, а потом учат преподавать. Только после этого выдают диплом государственного образца».
Коммерческий туризм регулируется иначе, и там система аттестации до недавнего времени отсутствовала.
«Сейчас обучение гидов-проводников ведет Высшая горная школа при Федерации альпинизма России, — уточняет Захаров. — Горному гиду присваивают категорию, вплоть до указания, на какие маршруты он имеет право водить: только 1Б или выше. Это большой шаг вперед».
При этом эксперт убежден: даже если гид официально аттестован, он не всесилен на маршруте. В спортивном альпинизме на одного инструктора разрешено не больше 10 участников, и все они проходят предварительную подготовку на скалах, льду и снегу, сдают зачет. В коммерции 15 клиентов на двух гидов — это тоже допустимое соотношение, но уровень подготовки участников зачастую несоизмеримо ниже.
«Гид вынужден тащить на себе ответственность за людей, которые, по сути, не умеют самостоятельно затормозить ледорубом при срыве», — замечает Захаров.
Ошибка, которую не исправить.
Что могло спасти жизни троих красноярцев? По мнению Николая Захарова, если бы на опасном ледовом участке гид организовал попеременную страховку — закрепился сам, а клиентов спускал по одному, — трагедии могло бы не случиться.
«Это заняло бы лишний час, не больше. Да, долго, но зато безопасно, — говорит он. — Но что произошло на самом деле, мы узнаем только из выводов следствия. Важно, чтобы эта история стала уроком для всех, кто берет деньги за чужие жизни в горах».
Напомним, фамилия гида, который вел группу, в которой погибли три туриста из Красноярского края, стала известна из записки. Его зовут Виктор Дороженко. Как позже выяснилось, он не состоит в профессиональном реестре.