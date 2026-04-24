Семье погибшего 59-летнего участника СВО под Воронежем передали орден Мужества

Юрий родился 20 сентября 1964 года. В мирной жизни он работал на сушильном заводе и был страстным любителем лошадей, содержал в своем хозяйстве 15 скакунов. В 2023 году, не предупредив родных, он принял решение встать на защиту Родины и подписал контракт с Минобороны РФ. Уже из зоны боевых действий он объяснил свой поступок сыну краткой фразой: «Так надо». Юрий Васильевич служил в инженерных войсках и погиб, выполняя долг по сохранению жизней своих боевых товарищей.