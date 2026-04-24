Семье погибшего 59-летнего участника СВО под Воронежем передали орден Мужества

Юрию и Оксане, сыну и дочери, погибшего в 2024 году участника спецоперации из Лискинского района вручили орден Мужества. Юрия Васильевича Новикова наградили посмертно за мужество и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 59 лет. Юрий Васильевич был многодетным отцом и воспитал восьмерых детей. Об этом сообщили в районной администрации 24 апреля.
Юрий родился 20 сентября 1964 года. В мирной жизни он работал на сушильном заводе и был страстным любителем лошадей, содержал в своем хозяйстве 15 скакунов. В 2023 году, не предупредив родных, он принял решение встать на защиту Родины и подписал контракт с Минобороны РФ. Уже из зоны боевых действий он объяснил свой поступок сыну краткой фразой: «Так надо». Юрий Васильевич служил в инженерных войсках и погиб, выполняя долг по сохранению жизней своих боевых товарищей.
Ранее сайт VRN.KP сообщал о погибших земляках Юрия: Сергей Небольсин погиб 20 февраля 2024, а его супруга умерла позже из-за тяжелой болезни. Их троих детей теперь воспитывает бабушка. 39-летнего Олега Геннадьевича Кузнецова из Лискинского района наградили посмертно (он погиб 18 ноября 2023 года).