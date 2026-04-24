Бастрыкин затребовал доклад о нарушении прав граждан в деревне Караулово Кстовского района

Шесть лет назад в этом населенном пункте начались оползни.

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с обрушением домов в деревне Караулово Кстовского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом стал размещенный в интернете сюжет об оползнях в данном населённом пункте. Начались они еще шесть лет назад, когда в овраг сползли два нежилых дома. В 2021 году в провал рухнули еще три здания, в том числе жилые. А сейчас из-за подвижек грунта оказалась повреждена труба водоснабжения, вследствие чего не менее 50 домов остались без воды.

Местные жители считают, что оползни стали следствием изношенности водопровода. Его проложили еще в 60-е годы прошлого века.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования уголовного дела и мерах, принятых для защиты прав граждан.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался треснувшим домом в Балахне.