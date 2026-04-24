В Пермском крае убийца двух человек получил 22 года тюрьмы

Житель поселка Северный Коммунар в Пермском крае получил 22 года лишения свободы за двойное убийство и причинение вреда здоровью. Суд признал доказательства достаточными для приговора, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
В январе 2025 года обвиняемый во время застолья с отцом бывшей сожительницы ударил его обухом топора по ноге. Травма признана вредом здоровью средней тяжести. Позднее, 6 февраля, подсудимый вновь оказался в том же доме и распивал спиртное с потерпевшим.
Между мужчинами вспыхнул конфликт, и обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары ножом и молотком по телу и голове. Мужчина скончался сразу. Стремясь скрыть следы преступления, он лишил жизни мать своего оппонента, которая стала свидетелем. Затем преступник спрятал оба тела в сундуке и скрылся с места преступления.
Убийцу оперативно задержали сотрудники уголовного розыска в центре Перми. Во время следствия он содержался под стражей. Суд приговорил прикамца к 22 годам лишения свободы: первые 5 лет он проведет в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима.