Дело Тимура Иванова рассмотрят в закрытом режиме

По требованию гособвинения уголовное дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова будет рассмотрено Симоновским райсудом без журналистов, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Источник: Пресс-служба Басманного районного суда

Ходатайство о закрытии процесса прокурор Дмитрий Надысев мотивировал тем, что материалы дела «содержат иную, охраняемую законом тайну». При этом он упомянул имеющийся в деле ряд госконтрактов и договоров, касающихся строительства и реконструкции военных объектов (среди них, в частности, были учреждения образования), в обмен на заключение которых Тимур Иванов, по версии следствия, в 2018—2023 годах получал взятки.

В свою очередь, адвокаты подсудимых выступили против закрытия процесса, отметив, что за два года следствие не «ни разу не приняло мер к недопустимости разглашения этих документов», которые имеют лишь гриф «для служебного пользования». Адвокат Иванова Мурад Мусаев предлагал закрыть лишь те заседания, в ходе которых будут исследоваться эти соглашения. «Закрытие же всего процесса будет означать нарушение базового принципа судопроизводства, который является гарантией справедливого судебного разбирательства», — сказал адвокат. Но суд просьбу удовлетворил, попросив слушателей выйти.

Тимуру Иванову вменяется получение трех взяток на сумму более 1,3 млрд руб., а также легализация преступных доходов в размере 14, 2 млн руб., один эпизод незаконного хранения оружия и два эпизода незаконного изготовления (переделки) оружия (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 174.1, ст. 222 и ст. 223 УК).

Бывший замминистра обороны уже имеет 13-летний срок по делу о растрате более 4 млрд рублей банка «Интеркоммерц» и средств при закупке паромов для Керченской переправы.

