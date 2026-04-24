112: в Волгограде пошла ко дну яхта осужденного за мошенничество депутата Анненко

24 апреля в акватории Волги в границах Советского района Волгограда утонула дорогостоящая.

24 апреля в акватории Волги в границах Советского района Волгограда утонула дорогостоящая яхта. По информации Telegram-канала 112, речь идёт о судне Silverton 35 Motor Yacht стоимостью 17,9 млн рублей, принадлежащем скандально известному волгоградскому депутату от КПРФ Андрею Анненко.

Инцидент произошёл на территории яхт-клуба «7 футов», располагающегося на набережной Тулака, во время ураганного ветра и высоких волн.

Редакция попыталась обратиться к руководству яхт-клуба по опубликованным номерам телефона с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, однако взявшая трубку сотрудница открестилась от заведения. Ещё один сотрудник, узнав, что ему звонят журналисты, поспешил сбросить трубку.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, спасатели на место происшествия не вызывались.

Судя по опубликованным очевидцами кадрам, судно было пришвартовано у причала, однако после того, как опрокинулось, его оторвало и начало уносить по течению.

Отметим, Андрей Анненко руководил в администрации Волгограда комитетом по экономике, промышленности и предпринимательству. В 2024 году решением Центрального районного суда он вместе с помощником осуждён за покушение на мошенничество.

Фото и видео: 112 / t.me.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше