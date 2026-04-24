С экс-заммэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана взыщут 328 млн рублей

Прокуратура Нижегородской области подала иск в суд.

В Нижегородской области прокуратура подала иск против экс-зммэра Ильи Штокмана и связанных с ним лиц на общую сумму 328 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Надзорное ведомство региона провело проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. В ходе расследования выяснилось, что с сентября 2022 по сентябрь 2025 года Илья Штокман, который занимал пост первого заместителя мэра Нижнего Новгорода, незаконно участвовал в управлении коммерческими организациями через подставных лиц.

Он получал от этого выгоду, злоупотребляя своими служебными полномочиями. В результате связанная с ним компания существенно улучшила свои финансовые показатели и стала получать многомиллионную прибыль ежегодно. Кроме того, близкие родственники бывшего чиновника приобрели десять объектов недвижимости общей стоимостью более 60 миллионов рублей.

Эти нарушения стали основанием для того, чтобы прокуратура подала в Нижегородский районный суд иск о взыскании с бывшего госслужащего и связанных с ним лиц активов на сумму 328 миллионов рублей.

Напомним, что Илья Штокман, официально покинувший мэрию в 2025 году и три года добровольно отслуживший в зоне СВО, попал в поле зрения правоохранительных органов и был арестован. Согласно новым данным, период предварительного следствия продлен до 25 мая.