Роспотребнадзор проверяет школу в Полевском, в которой массово отравились дети

Специалисты отбирают пробы, а также смывы с поверхностей. В дальнейшем их направят в лаборатории для исследований. Ситуация с заболевшими школьниками уже находится на контроле свердловского Роспотребнадзора. Ранее ситуацию с массовым отравлением взяли на контроль следственные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Напомним, что в Екатеринбурге 22 апреля произошло массовое отравление учащихся гимназии. Было известно о том, что за медпомощью обращались не меньше 20 школьников.