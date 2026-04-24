Роспотребнадзор проверяет школу в Полевском, в которой массово отравились дети

Санврачи проверяют школу Полевского из-за массового отравления.

Источник: Комсомольская правда

24 апреля в Полевском отравились школьники. Санврачи уже проводят эпидемиологическое расследование. Так как в школе № 8 учащиеся заболели острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

— Сотрудники в настоящее время оценивают соблюдение требований санитарного законодательства в школе, — сказано в сообщении.

Специалисты отбирают пробы, а также смывы с поверхностей. В дальнейшем их направят в лаборатории для исследований. Ситуация с заболевшими школьниками уже находится на контроле свердловского Роспотребнадзора. Ранее ситуацию с массовым отравлением взяли на контроль следственные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Напомним, что в Екатеринбурге 22 апреля произошло массовое отравление учащихся гимназии. Было известно о том, что за медпомощью обращались не меньше 20 школьников.