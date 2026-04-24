В Калининграде вынесли приговор по делу о хищении 290 млн рублей при строительстве Нахимовского училища

В 2019 году ООО «ГЕОИЗОЛ» заключило контракт на строительство военного училища, однако спустя пять лет фигуранты вступили в преступный сговор для хищения выделенных бюджетных средств. Путем предоставления заведомо ложных документов о стоимости и объемах выполненных работ они похитили свыше 290 млн рублей.