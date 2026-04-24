В Калининграде вынесли приговор по делу о хищении 290 млн рублей при строительстве Нахимовского училища

В Калининграде суд признал виновными троих фигурантов дела о крупном мошенничестве при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
На скамье подсудимых оказались бывшие сотрудники компании ООО «ГЕОИЗОЛ» Олег Арискин и Станислав Асанович, а также экс-сотрудница управления заказчика капитального строительства Минобороны Галина Чистякова. Фигурантов признали виновными в мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.
В 2019 году ООО «ГЕОИЗОЛ» заключило контракт на строительство военного училища, однако спустя пять лет фигуранты вступили в преступный сговор для хищения выделенных бюджетных средств. Путем предоставления заведомо ложных документов о стоимости и объемах выполненных работ они похитили свыше 290 млн рублей.
Суд назначил Олегу Арискину и Станиславу Асановичу по шесть лет колонии общего режима, а Галину Чистякову приговорил к четырем с половиной годам заключения. Кроме того, осужденные обязаны солидарно возместить государству нанесенный ущерб.
В СК уточнили, что ранее по данному делу уже был осужден бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Ширинкин, а еще один соучастник, Александр Стрельников, в настоящий момент объявлен в розыск.