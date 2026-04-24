В Калининграде вынесли приговор по делу о хищении 290 млн рублей при строительстве Нахимовского училища

Участникам группы, похитившей свыше 290 млн рублей на строительстве военного училища в Калининграде, вынесли приговор. Осужденные получили сроки от 4,5 до 6 лет колонии общего режима и обязаны возместить ущерб.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Калининграде суд признал виновными троих фигурантов дела о крупном мошенничестве при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

На скамье подсудимых оказались бывшие сотрудники компании ООО «ГЕОИЗОЛ» Олег Арискин и Станислав Асанович, а также экс-сотрудница управления заказчика капитального строительства Минобороны Галина Чистякова. Фигурантов признали виновными в мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

В 2019 году ООО «ГЕОИЗОЛ» заключило контракт на строительство военного училища, однако спустя пять лет фигуранты вступили в преступный сговор для хищения выделенных бюджетных средств. Путем предоставления заведомо ложных документов о стоимости и объемах выполненных работ они похитили свыше 290 млн рублей.

Суд назначил Олегу Арискину и Станиславу Асановичу по шесть лет колонии общего режима, а Галину Чистякову приговорил к четырем с половиной годам заключения. Кроме того, осужденные обязаны солидарно возместить государству нанесенный ущерб.

В СК уточнили, что ранее по данному делу уже был осужден бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Ширинкин, а еще один соучастник, Александр Стрельников, в настоящий момент объявлен в розыск.

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
