Сыну и брату погибшего 39-летнего участника СВО под Воронежем передали орден Мужества

Сыну и брату погибшего 25 августа 2024 года участника спецоперации из Лисок вручили орден Мужества. Максима Ивановича Нащекина наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 39 лет. У него остался сын Данила. Об этом сообщили 24 апреля в районной администрации.