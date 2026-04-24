Сыну и брату погибшего 39-летнего участника СВО под Воронежем передали орден Мужества

Сыну и брату погибшего 25 августа 2024 года участника спецоперации из Лисок вручили орден Мужества. Максима Ивановича Нащекина наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 39 лет. У него остался сын Данила. Об этом сообщили 24 апреля в районной администрации.
Максим родился 11 мая 1985 года, окончил лискинскую среднюю школу № 1 имени Героя Советского Союза М. А. Машина. Педагоги вспоминают его как честного и доброго человека. В 2024 году Максим Иванович принял ответственное решение встать на защиту интересов страны и подписал контракт с Минобороны РФ. Спустя несколько месяцев службы, при выполнении боевого задания, он погиб.
Ранее сайт VRN.KP сообщал о погибших земляках Максима: Сергей Небольсин погиб 20 февраля 2024, а его супруга умерла позже из-за тяжелой болезни, их троих детей теперь воспитывает бабушка. 39-летнего Олега Геннадьевича Кузнецова из Лискинского района наградили посмертно (он погиб 18 ноября 2023 года). Юрий Васильевич Новиков погиб в 2024 году.