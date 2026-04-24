Следователи возбудили уголовное дело после сообщения о травме в воронежском детсаду

Воронежские следователи выясняют обстоятельства инцидента в детском саду, о котором ранее сообщили в соцсетях жители Павловска. Как пишет интернет-газета «Новости Воронежа», трёхлетний ребёнок получил травму во время пребывания в дошкольном учреждении. Авторы сообщения также предполагают, что к малышу могли применять недопустимые методы воспитания.
СУ СК возбудил уголовное дело по статьям, связанным с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности для детей до шести лет, а также с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Проводятся необходимые действия и экспертизы. Отдельно следствие даст правовую оценку работе должностных лиц системы профилактики.