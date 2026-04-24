Застрелившего мужа бывшей супруги волгогардца отправили в СИЗО

В Светлоярском районе Волгоградской области арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве на почве ревности к бывшей жене. Суд выбрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
По версии следствия, 23 апреля 2026 года около 9 утра в одном из многоквартирных домов рабочего поселка Светлый Яр произошло трагическое событие. В подъезде на лестничной клетке между четвертым и пятым этажами обнаружили мертвого 45-летнего мужчину. На теле нашли не менее четырех огнестрельных ранений, что стало причиной смерти.
Правоохранительные органы сразу же возбудили уголовное дело. В тот же день по подозрению в этом преступлении задержали ранее судимого Станислава С., ему предъявили обвинение. Следствие представило суду все необходимые доказательства. Оценив обстоятельства дела, суд посчитал, что арест — это достаточная мера для обеспечения качественного расследования.
По решению Светлоярского районного суда Волгоградской области от 24 апреля 2026 года, обвиняемый будет находиться под стражей до 23 июня 2026 года. Пока это постановление не вступило в законную силу, его еще можно обжаловать в апелляционном порядке.