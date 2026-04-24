В Омске умерла избитая зоозащитница 24 апреля

В Омске умерла 35-летняя зоозащитница Валерия Белова, известная как Валерия Зима. Ранее она сообщала об избиении во дворе дома.
Информация о смерти появилась 24 апреля в соцсетях. Прощание с женщиной запланировано на 27 апреля по адресу: улица Перелёта, 7. Знакомые и подписчики требуют установить обстоятельства произошедшего и наказать виновных, полагая, что смерть могла быть связана с недавним нападением.
Инцидент произошёл во дворе дома на улице 21-я Амурская. По предварительным данным, между женщиной и двумя нетрезвыми мужчинами возник конфликт из-за выгула собак. Во время ссоры 23-летний мужчина несколько раз ударил омичку и натравил на неё и её питомцев стаффордширского терьера.
После случившегося женщина отказалась от госпитализации. Позже её состояние ухудшилось — она жаловалась на обмороки и искала, куда пристроить своих животных. Утром 23 апреля её нашли мёртвой дома.
«Лера молила о помощи вчера утром. “Заберите собак, хотя бы на неделю, я падаю в обморок, у меня сотрясение, я умру без лечения”, — пишут зоозащитники в посте. — Мы не успели к Лере».
В УМВД порталу Om1 Омск сообщили, что личности участников конфликта установлены. По факту происшествия ранее было возбуждено уголовное дело по статье о причинении лёгкого вреда здоровью. Тело женщины обнаружено без внешних признаков насильственной смерти, точную причину установят следственные органы.