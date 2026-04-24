70-летний мужчина скончался на пожаре в Богородском районе

Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Источник: Нижегородская правда

В Богородском округе из-за неосторожного курения вспыхнул частный жилой дом. В результате погиб 70-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел в деревне Шапкино в Богородском районе. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров, уничтожив кровлю и внутреннюю отделку здания.

К сожалению, в одной из комнат на диване было найдено тело 70-летнего мужчины. Предварительно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что четырехлетний ребёнок погиб на пожаре в Сеченовском округе.