70-летний мужчина скончался на пожаре в Богородском районе

В Богородском округе из-за неосторожного курения вспыхнул частный жилой дом. В результате погиб 70-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар произошел в деревне Шапкино в Богородском районе. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров, уничтожив кровлю и внутреннюю отделку здания.
К сожалению, в одной из комнат на диване было найдено тело 70-летнего мужчины. Предварительно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия.
