Тонущую яхту экс-депутата из Волгограда показали в «Макс»

Яхта бывшего депутата Волгоградской гордумы Андрея Анненко утонула в реке. Политик намеревался продать ее за 18 млн рублей, но не успел, сообщает Mash.
По данным канала, Silverton 35 Motor Yacht попала в шторм у яхт-клуба «7 футов». Судно не устояло под ударами волны высотой два-три метра — ее разбило о понтон.
Анненко возглавлял в гордуме комитет по экономике, промышленности и предпринимательству. Однако следствие заподозрило его в мошенничестве. И 7 марта 2024 года Центральный райсуд Волгограда вынес ему приговор — штраф в сумме 300 тысяч рублей. Гособвинение при этом настаивало на отправке экс-депутата в исправительное учреждение.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что местный житель оказался за бортом судна в акватории Волги из-за сложных погодных условий 24 апреля.
