Воспитателя воронежского детсада заподозрили в издевательствах над ребёнком

Следователи возбудили уголовное дело после сообщений об издевательствах над трёхлетним ребёнком в одном из детских садов Павловска. Об этом сообщили в СУ СКР по Воронежской области в пятницу, 24 апреля.
По словам родителей мальчика, их ребёнок получил травму во время нахождения в дошкольном образовательном учреждении. Также к малышу применили недозволенные методы воспитания.
На данный момент следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, а также о неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка. По итогам расследования будет дана надлежащая правовая оценка деятельности органов системы профилактики.