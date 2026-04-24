Вменяют семь статей. Дебоширы, избившие отца и сына, пойдут под суд

По информации следственных органов, в зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: хулиганство, совершённое группой лиц, разбой, насильственные действия сексуального характера, изнасилование, угроза убийством, похищение документов, кража с банковского счёта. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.Rostov.aif.ru уточнил у адвоката Алексея Бунтова, насколько это сложное дело и чем оно может обернуться для обвиняемых. «Здесь мы видим сразу несколько составов преступлений — от хулиганства до изнасилования. Совокупность статей может повлечь серьёзное наказание. По наиболее тяжким статьям — разбой и изнасилование — санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы, а при наличии отягчающих обстоятельств — до 20 лет. При этом следствию предстоит доказать вину каждого фигуранта в отдельности, поскольку роли участников были разными», — пояснил юрист. По его словам, отдельно стоит вопрос о мере пресечения для Ц., объявленного в розыск.