Вменяют семь статей. Дебоширы, избившие отца и сына, пойдут под суд

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, устроивших погром в одном из жилых комплексов в донской столице. Речь идёт о резонансном случае, когда Алмасхан Б., Рудольф С. и Рафаэль Ц. кричали во дворе, нецензурно ругались, сломали шлагбаум и повредили припаркованную машину, а затем напали на вышедших на шум отца и сына — Дмитрия и Владислава Свиридовых. Завязалась потасовка, во время которой Влад толкнул одного из противников, тот упал и получил травмы.
Против студента возбудили уголовное дело, но после общественного резонанса и вмешательства главы СК России Александра Бастрыкина завели второе дело — уже на нападавших. И вот теперь дело троицы хулиганов направлено в суд. Подробности выяснил rostov.aif.ru.
Крушили чужое имущество.
Случай, о котором идёт речь произошёл на на территории ЖК «Центральный-2». Трое пьяных мужчин, устроили настоящий погром: крушили шлагбаум и припаркованный автомобиль, нарушали покой местных жителей криками и грохотом. Шум услышали Влад Свиридов с отцом Дмитрием. Они решили выйти во двор и усмирить хулиганов. Они попытались пресечь противоправные действия. Началась потасовка: дебоширы били Свиридовых руками и ногами, и это попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как один из нападавших бьёт Дмитрия кулаком по лицу.
Зачинщики также получили удары, один из них оказался в больнице. После этого на Влада, защищавшего себя, отца и имущество, завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Случай получил широкую огласку, а когда о нём написали в СМИ, в ситуацию вмешался глава СКР Александр Бастрыкин, после чего было возбуждено второе дело — о хулиганстве, где Свиридова-младшего признали потерпевшим.
«Следственными органами СК России по Ростовской области установлено, что в противоправных действиях в отношении молодого человека, который признан потерпевшим по делу, принимали участие Алмасхан Б., Рудольф С. и Рафаэль Ц.», — сообщили тогда в ведомстве.
После этого один из фигурантов — Рафаэль Ц. — скрылся от органов следствия и был объявлен в международный розыск.
Теперь вскрылись новые подробности об ещё одном участнике того инцидента. Как сообщили в СУ СК России по Ростовской области, один из нападавших в ноябре 2025 года, находясь под домашним арестом, нарушил установленные ограничения и вместе со знакомым совершил нападение на женщину. Преступление было сопряжено с разбоем.
«В этой связи судом всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в ведомстве.
Пойдут под суд.
По информации следственных органов, в зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: хулиганство, совершённое группой лиц, разбой, насильственные действия сексуального характера, изнасилование, угроза убийством, похищение документов, кража с банковского счёта. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.Rostov.aif.ru уточнил у адвоката Алексея Бунтова, насколько это сложное дело и чем оно может обернуться для обвиняемых. «Здесь мы видим сразу несколько составов преступлений — от хулиганства до изнасилования. Совокупность статей может повлечь серьёзное наказание. По наиболее тяжким статьям — разбой и изнасилование — санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы, а при наличии отягчающих обстоятельств — до 20 лет. При этом следствию предстоит доказать вину каждого фигуранта в отдельности, поскольку роли участников были разными», — пояснил юрист. По его словам, отдельно стоит вопрос о мере пресечения для Ц., объявленного в розыск.
Что касается Владислава Свиридова, то он до сих пор под следствием, потому не может пока комментировать происходящее.
