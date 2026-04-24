Под Воронежем задержали 32-летнего мужчину, который незаконно спилил более 30 дубов

Оперативники уголовного розыска обнаружили место вырубки в ходе проверки лесных массивов района. Всего на участке полицейские насчитали 32 срубленных дерева. Как выяснилось позже, к уничтожению дубов причастен местный житель, который работает на одном из районных предприятий. Ранее мужчина в поле зрения правоохранительных органов не попадал и судимостей не имел. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 24 апреля.
Ущерб от действий «черного лесоруба» специалисты оценили в колоссальную сумму в 5 миллионов 384 тысяч рублей. Из-за того, что дуб относится к ценным породам деревьев, даже небольшая вырубка оборачивается серьезными финансовыми последствиями и уголовной ответственностью.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). На время следствия мужчине избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Теперь ему грозит не только внушительный штраф, но и реальное лишение свободы, так как сумма ущерба считается особо крупной.