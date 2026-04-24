Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем задержали 32-летнего мужчину, который незаконно спилил более 30 дубов

Ущерб от действий «черного лесоруба» оценили в 5 миллионов 384 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Оперативники уголовного розыска обнаружили место вырубки в ходе проверки лесных массивов района. Всего на участке полицейские насчитали 32 срубленных дерева. Как выяснилось позже, к уничтожению дубов причастен местный житель, который работает на одном из районных предприятий. Ранее мужчина в поле зрения правоохранительных органов не попадал и судимостей не имел. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 24 апреля.

Ущерб от действий «черного лесоруба» специалисты оценили в колоссальную сумму в 5 миллионов 384 тысяч рублей. Из-за того, что дуб относится к ценным породам деревьев, даже небольшая вырубка оборачивается серьезными финансовыми последствиями и уголовной ответственностью.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). На время следствия мужчине избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Теперь ему грозит не только внушительный штраф, но и реальное лишение свободы, так как сумма ущерба считается особо крупной.