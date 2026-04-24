Женщину, находившуюся в федеральном розыске, поймали в Арзамасе

Полицейские в Арзамасе задержали 50-летнюю женщину, находившуюся в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Оперативники обнаружили подозреваемую на территории железнодорожного вокзала на улице Станционной в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Установлено, что задержанная разыскивалась правоохранительными органами Белгорода с августа 2025 года. Женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Всё это время ей удавалось скрываться от следствия, перемещаясь между регионами.
В настоящее время задержанная находится под стражей в отделе МВД России «Арзамасский». Сотрудники нижегородской полиции готовят необходимые документы для передачи гражданки инициатору розыска — белгородским коллегам для проведения дальнейших следственных действий.
