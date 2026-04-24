Нижегородская прокуратура хочет взыскать по делу Штокмана 328 млн рублей

Иск о взыскании 328 млн рублей к бывшему госслужащему первому замглавы администрации Нижнего Новгорода Илье Штокману и аффилированным лицам предъявила прокуратура Нижегородской области, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуроры считают, что с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года Штокман, занимая высокопоставленную должность в мэрии, принимал участие в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц. Благодаря этому его близкие ежегодно получали многомиллионную прибыль, а родственники бывшего чиновника купили 10 объектов недвижимости стоимостью более 60 млн рублей.
Иск направлен в Нижегородский районный суд.
Напомним, Илью Штокмана обвинили в получении взятки в 55 млн рублей.