На Южном Урале ФСБ и полиция пресекла схему хищения выплат участников СВО

Сотрудники полиции и ФСБ при поддержке Росгвардии задержали шестерых участников ОПГ, специализировавшейся на хищении выплат контрактников — участников специальной военной операции. Злоумышленники находили граждан, ведущих асоциальный образ жизни, помогали им оформить контракт с Минобороны, а затем присваивали положенные выплаты, в том числе те, что предназначались родственникам в случае гибели военнослужащих.
Для реализации схемы участники группы использовали фиктивные браки и оформляли на себя доверенности и банковские карты. В результате их действий могли быть похищены выплаты на сумму не менее 14 миллионов рублей за каждого погибшего. Обыски прошли в Челябинской и Свердловской областях, изъяты мобильные телефоны, банковские карты и документы. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Суд избрал задержанным различные меры пресечения, включая заключение под стражу.
Среди потерпевших есть семьи погибших военнослужащих, однако благодаря своевременным действиям правоохранителей хищения были предотвращены. Расследование продолжается, проверяются возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Полиция и ФСБ проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для выявления всех причастных к схеме.