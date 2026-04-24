На Южном Урале ФСБ и полиция пресекла схему хищения выплат участников СВО

Для реализации схемы участники группы использовали фиктивные браки и оформляли на себя доверенности и банковские карты. В результате их действий могли быть похищены выплаты на сумму не менее 14 миллионов рублей за каждого погибшего. Обыски прошли в Челябинской и Свердловской областях, изъяты мобильные телефоны, банковские карты и документы. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Суд избрал задержанным различные меры пресечения, включая заключение под стражу.