В Пермском крае в реке обнаружили труп мужчины

Труп мужчины обнаружили в реке Вишере, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Тело в реке обнаружил очевидец. Это произошло в четырёх километрах выше по течению от деревни Усть-Вишера. Он позвонил в ЕДДС Соликамского муниципального округа в 14:10. К месту проишествия выехали сотрудники РСЧС в количестве 3 человек личного состава и 2 единицы техники, от МЧС личный состав и техника не привлекалась.
«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели мужчины», — рассказали в СУ СК РФ по Пермскому краю сайту perm.aif.ru.
