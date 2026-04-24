В Пермском крае в реке обнаружили труп мужчины

Тело в реке обнаружил очевидец. Это произошло в четырёх километрах выше по течению от деревни Усть-Вишера. Он позвонил в ЕДДС Соликамского муниципального округа в 14:10. К месту проишествия выехали сотрудники РСЧС в количестве 3 человек личного состава и 2 единицы техники, от МЧС личный состав и техника не привлекалась.