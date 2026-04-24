Ревнивца-стрелка заключили под стражу за убийство под Волгоградом

Напомним, что тело 45-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено накануне на лестнице между четвертым и пятым этажами многоквартирного дома в рабочем поселке Светлый Яр. По подозрению в совершении преступления был задержан 39-летний местный житель, который оказался бывшим мужем женщины, с которой проживал потерпевший. В СК заявили, что мотивом расправы стала ревность.