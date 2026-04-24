Ревнивца-стрелка заключили под стражу за убийство под Волгоградом

Сегодня, 24 апреля, Светлоярский районный суд Волгоградской области заключил под стражу до 23 июня местного жителя, который накануне расстрелял из ружья нового возлюбленного своей бывшей жены.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, 39-летнему ранее судимому Станиславу С. предъявлено обвинение по ч. 1 ст 105 УК РФ (убийство).

— Изучив представленные следствием доказательства, оценив совокупность обстоятельств дела, суд счел необходимым применить меру пресечения в виде ареста, считая её достаточной для обеспечения надлежащего хода расследования уголовного дела, — сообщили в пресс-службе.

На суд фигуранта уголовного дела привезли скованным полицейскими кандалами по рукам и ногам.

Напомним, что тело 45-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено накануне на лестнице между четвертым и пятым этажами многоквартирного дома в рабочем поселке Светлый Яр. По подозрению в совершении преступления был задержан 39-летний местный житель, который оказался бывшим мужем женщины, с которой проживал потерпевший. В СК заявили, что мотивом расправы стала ревность.

Фото, видео объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

