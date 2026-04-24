Несовершеннолетнего обвинили в убийстве сверстника в Нижегородской области

Согласно предварительным данным, 22 апреля 2026 года, в вечерние часы, обвиняемый находился у одного из зданий на улице Ленина в городе Кулебаки. Там произошел конфликт с 16-летним молодым человеком, которого он знал ранее. В ходе ссоры обвиняемый нанес оппоненту удар ножом в грудь. Полученная травма оказалась смертельной, и пострадавший скончался, не приходя в сознание.