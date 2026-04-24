Несовершеннолетнего обвинили в убийстве сверстника в Нижегородской области

В Нижегородской области подросток предстанет перед судом по обвинению в убийстве сверстника. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.
Следственные органы Выксы возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего юноши, которому инкриминируется убийство. Это преступление подпадает под часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно предварительным данным, 22 апреля 2026 года, в вечерние часы, обвиняемый находился у одного из зданий на улице Ленина в городе Кулебаки. Там произошел конфликт с 16-летним молодым человеком, которого он знал ранее. В ходе ссоры обвиняемый нанес оппоненту удар ножом в грудь. Полученная травма оказалась смертельной, и пострадавший скончался, не приходя в сознание.
Подросток был задержан согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ему избрана мера пресечения в виде ареста.
В данный момент следственный комитет проводит ряд мероприятий по расследованию уголовного дела. Цель следствия — полное выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также установление причин и условий, которые могли способствовать совершению преступления.
