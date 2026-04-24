В Минске водитель умер за рулем, а его маршрутка столкнулась с авто и светофором

В Минске водитель маршрутки потерял сознание за рулем и попал в смертельное ДТП, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла утром 24 апреля на улице Казинца. Маршрутный автомобиль GAZ вблизи здания № 21 столкнулся с попутным Volkswagen, после чего выехал за пределы проезжей части, где въехал в металлическое ограждение и светофорный объект.
К счастью, маршрутка двигалась без пассажиров. Как выяснилось, 61-летний водитель маршрутки потерял сознание за рулем, а после скончался на месте ДТП.
Проводится проверка.
