В Минске водитель умер за рулем, а его маршрутка столкнулась с авто и светофором

Водитель маршрутки в Минске потерял сознание за рулем, попал в ДТП и умер.

Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель маршрутки потерял сознание за рулем и попал в смертельное ДТП, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла утром 24 апреля на улице Казинца. Маршрутный автомобиль GAZ вблизи здания № 21 столкнулся с попутным Volkswagen, после чего выехал за пределы проезжей части, где въехал в металлическое ограждение и светофорный объект.

К счастью, маршрутка двигалась без пассажиров. Как выяснилось, 61-летний водитель маршрутки потерял сознание за рулем, а после скончался на месте ДТП.

Проводится проверка.

И мы писали, что белорус сам нарисовал госномер авто вместо утерянного, а теперь может сесть за это в тюрьму на два года.