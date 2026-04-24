Родителям погибшего 30-летнего участника СВО под Воронежем передали орден Мужества

Родителям и брату погибшего 28 апреля 2025 года участника спецоперации из Лисок вручили орден Мужества. Руслана Романовича Богушова наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 30 лет. Об этом стало известно по итогам торжественной церемонии передачи государственных наград в районной администрации 24 апреля.
Руслан Романович родился 25 ноября 1994 года в Лисках. После школы он окончил местный аграрно-технологический техникум, после чего трудился на заводе ЖБИ. Друзья и близкие вспоминают его как доброго и отзывчивого человека. В 2025 году Руслан принял решение встать на защиту интересов страны и подписал контракт с Минобороны РФ. О своем выборе он не сообщил семье заранее — для родных его уход на фронт стал неожиданностью. В том же году при выполнении боевого задания Руслан погиб.
Государственную награду передали матери героя Вере Петровне, отцу Роману Викторовичу и брату Денису.
Ранее сайт VRN.KP сообщал о погибших земляках Руслана: Сергей Небольсин погиб 20 февраля 2024, а его супруга умерла позже из-за тяжелой болезни, их троих детей теперь воспитывает бабушка. 39-летнего Олега Геннадьевича Кузнецова из Лискинского района наградили посмертно (он погиб 18 ноября 2023 года). Юрий Васильевич Новиков погиб в 2024 году, а Максим Иванович Нащекин — 25 августа 2024 года.