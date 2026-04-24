Родителям погибшего 30-летнего участника СВО под Воронежем передали орден Мужества

Руслан Романович родился 25 ноября 1994 года в Лисках. После школы он окончил местный аграрно-технологический техникум, после чего трудился на заводе ЖБИ. Друзья и близкие вспоминают его как доброго и отзывчивого человека. В 2025 году Руслан принял решение встать на защиту интересов страны и подписал контракт с Минобороны РФ. О своем выборе он не сообщил семье заранее — для родных его уход на фронт стал неожиданностью. В том же году при выполнении боевого задания Руслан погиб.