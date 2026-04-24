Глава ТПГ «БИС» Назаров погиб в перевернувшейся лодке под Волгоградом

Сегодня, 24 апреля, на Волге в Светлоярском районе Волгоградской области произошло ЧП. В непогоду на реке перевернулась моторная лодка, в которой находилось четверо рыбаков.
Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, впоследствии в воде обнаружено тело одного пассажира лодки. Троих человек, которые также оказались в воде, найти пока не удалось.
По информации ИА «Высота 102», погибший — президент Торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров. Его тело нашли в камышах. По предварительным данным, Назаров управлял лодкой. Судьба троих человек, которые находились с ним на данный момент неизвестна.
— По данному факту Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится процессуальная проверка, — сообщили в следственном органе.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Поисковые мероприятия продолжаются.
Фото из архива V102.RU.
