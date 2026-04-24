Транспортная прокуратура проводит проверку после ЧП с рыбаками на Волге

В Светлоярском районе Волгоградской области продолжаются поиски троих рыбаков в возрасте от 62 до 75 лет, пропавших после того, как их лодка перевернулась на Волге. Тело одного из них обнаружено на противоположном берегу, а транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности на водном транспорте.