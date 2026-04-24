Транспортная прокуратура проводит проверку после ЧП с рыбаками на Волге

Моторная лодка с четырьмя мужчинами перестала выходить на связь, когда они возвращались с рыбалки.

В Светлоярском районе Волгоградской области продолжаются поиски троих рыбаков в возрасте от 62 до 75 лет, пропавших после того, как их лодка перевернулась на Волге. Тело одного из них обнаружено на противоположном берегу, а транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности на водном транспорте.

В региональном главке МВД сообщили, что утром 24 апреля четверо жителей Светлоярского района отправились на рыбалку в район хутора Громки. Около девяти часов они начали возвращаться домой на моторной лодке, но вскоре связь с ними прервалась.

Позже, примерно в полдень на противоположном берегу Волги, в двух километрах от места ловли, было обнаружено тело одного из мужчин. Судьба остальных троих пока неизвестна. Сейчас полиция расширила зону поиска, привлекла беспилотные летательные аппараты и спасателей.

Проверку обстоятельств происшествия также начала Южная транспортная прокуратура, оценивая соблюдение законодательства о безопасности плавания на маломерных судах. По результатам проверки будет решено, требуется ли принятие дополнительных мер реагирования.

Ранее сообщалось о спасении волгоградца, оказавшегося за бортом судна.