Жителя Воронежа осудили за попытку контрабанды 1 кг запрещённого вещества

Жителю Воронежа вынесли приговор за попытку контрабанды сильнодействующего химического вещества в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда в пятницу, 24 апреля.
Установлено, что в августе 2023 года горожанин хотел незаконно сбыть вещество, содержащее два сильнодействующих компонента и имеющее общую массу более одного килограмма. Оно было расфасовано фабричным способом и предназначалось для продажи в Алматы. Для пересылки запрещённого вещества мужчина оформил договор в транспортной компании, на складе которой и была обнаружена посылка. Вещество изъяли.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 3 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.