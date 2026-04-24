Жителя Воронежа осудили за попытку контрабанды 1 кг запрещённого вещества

Установлено, что в августе 2023 года горожанин хотел незаконно сбыть вещество, содержащее два сильнодействующих компонента и имеющее общую массу более одного килограмма. Оно было расфасовано фабричным способом и предназначалось для продажи в Алматы. Для пересылки запрещённого вещества мужчина оформил договор в транспортной компании, на складе которой и была обнаружена посылка. Вещество изъяли.