Мужчина погиб во время пожара в Борском районе из-за сигареты

Напомним, что за сегодняшний день это уже второй несчастный случай, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем при курении. Так, из-за непотушенной сигареты произошел пожар в деревне Шапкино в Богородском районе. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров, после ликвидации возгорания в одной из комнат на диване было найдено тело 70-летнего мужчины.