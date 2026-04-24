Мужчина погиб во время пожара в Борском районе из-за сигареты

Сегодня, 24 апреля, в Борском округе из-за курения в квартире сгорел местный житель. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Напомним, что за сегодняшний день это уже второй несчастный случай, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем при курении. Так, из-за непотушенной сигареты произошел пожар в деревне Шапкино в Богородском районе. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров, после ликвидации возгорания в одной из комнат на диване было найдено тело 70-летнего мужчины.
Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в поселке Памяти Парижской Коммуны Борского округа поступило примерно в 12:00. Огонь в квартире разошелся на площади 7,5 квадратных метров.
В ходе тушения сотрудники чрезвычайного ведомства обнаружили тело погибшего мужчины. В настоящее время его личность устанавливается.
Вероятной причиной пожара, как и в предыдущем случае, стало курение в помещении и, как следствие, нарушение техники безопасности.
