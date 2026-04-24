Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургский студент отдал мошенникам сейф с 55 млн рублей, заблокировав родителей

Аферисты заставили жителя Петербурга передать курьеру сейф с деньгами и ювелирными украшениями на 55 млн рублей. После этого молодой человек, заблокировав связь с родственниками, перемещался по городу под контролем злоумышленников.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге студент стал жертвой многоступенчатой аферы, в результате которой его семья лишилась 55 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Как уточняет телеканал «78», все началось со звонка «медсестры», попросившей продиктовать код из СМС якобы для подписания документов. Попытку взлома пресекла система антифрода оператора, однако вскоре парню позвонили «из службы безопасности» и сообщили о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Мошенники прислали на почту фальшивую «доверенность», якобы оформленную на террориста, и начали угрожать уголовной ответственностью.

Далее к разговору подключились «сотрудник Росфинмониторинга» и «следователь». Под угрозой обыска преступники установили над студентом круглосуточный контроль и заставили провести «гражданский обыск» квартиры в прямом эфире. Заметив в комнате сейф, злоумышленники приказали упаковать его и передать курьеру.

Потерпевший передал посыльному мошенников сейф с деньгами и украшениями общей стоимостью 55 млн рублей, а злоумышленники сразу после этого запретили ему поддерживать связь с близкими и начали направлять молодого человека по разным адресам города. Вскоре молодой человек осознал, что стал жертвой обмана и обратился к родителям.