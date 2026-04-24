Петербургский студент отдал мошенникам сейф с 55 млн рублей, заблокировав родителей

В Санкт-Петербурге студент стал жертвой многоступенчатой аферы, в результате которой его семья лишилась 55 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Как уточняет телеканал «78», все началось со звонка «медсестры», попросившей продиктовать код из СМС якобы для подписания документов. Попытку взлома пресекла система антифрода оператора, однако вскоре парню позвонили «из службы безопасности» и сообщили о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Мошенники прислали на почту фальшивую «доверенность», якобы оформленную на террориста, и начали угрожать уголовной ответственностью.
Далее к разговору подключились «сотрудник Росфинмониторинга» и «следователь». Под угрозой обыска преступники установили над студентом круглосуточный контроль и заставили провести «гражданский обыск» квартиры в прямом эфире. Заметив в комнате сейф, злоумышленники приказали упаковать его и передать курьеру.
Потерпевший передал посыльному мошенников сейф с деньгами и украшениями общей стоимостью 55 млн рублей, а злоумышленники сразу после этого запретили ему поддерживать связь с близкими и начали направлять молодого человека по разным адресам города. Вскоре молодой человек осознал, что стал жертвой обмана и обратился к родителям.