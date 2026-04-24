Воронежца будут судить за скрытую интимную съемку знакомой

46-летний житель Воронежа предстанет перед судом за вмешательство в чужую личную жизнь и распространение запрещенного контента. Мужчину обвиняют в том, что он тайно снимал интимные кадры с участием своей знакомой, а затем анонимно рассылал их в социальных сетях. Теперь горожанину грозит тюремный срок. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 24 апреля.