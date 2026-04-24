Воронежца будут судить за скрытую интимную съемку знакомой

46-летний житель Воронежа предстанет перед судом за вмешательство в чужую личную жизнь и распространение запрещенного контента. Мужчину обвиняют в том, что он тайно снимал интимные кадры с участием своей знакомой, а затем анонимно рассылал их в социальных сетях. Теперь горожанину грозит тюремный срок. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 24 апреля.
Согласно материалам следствия, история началась осенью 2022 года. Обвиняемый, действуя скрытно, организовал фото- и видеосъемку потерпевшей без ее ведома и согласия. Полученные материалы носили порнографический характер и составляли глубоко личную тайну женщины. Позже фигурант решил придать эти кадры огласке: он использовал фейковые аккаунты в соцсетях, чтобы рассылать записи в личные сообщения.
Уголовное дело поступило на рассмотрение в Коминтерновский районный суд. Действия воронежца квалифицированы сразу по двум статьям УК РФ: за нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконное распространение порнографии через интернет. Из-за специфики обвинений и необходимости защитить честь и достоинство потерпевшей, судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.